Idrissi uomo mercato: lo segue anche il Napoli, la situazione

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Riyad Idrissi è l'uomo mercato in questa sessione estiva di calciomercato per il Napoli. Il centrale del Cagliari può essere uno dei nomi più caldi.

Riyad Idrissi, difensore del Cagliari, sta lavorando per recuperare dall'infortunio al legamento crociato. Almeno fino a settembre sarà lontano dai campi, ma è possibile che il Parma possa cercare di sfruttare il momento per cercare un'intesa con gli isolani che, da par loro, avevano già rifiutato un'offerta importante a gennaio dalla Premier. Idrissi, del resto, è un nome anche per il Napoli qualora dovesse salutare Mathias Olivera.

Idrissi, qualche mese fa, ha parlato del suo passato, da italiano di seconda generazione. "Sono nato e cresciuto in Sardegna, in un piccolo paese nel cuore dell'isola, tra le montagne, con appena 700 abitanti, da papà e mamma entrambi marocchini. Ho iniziato il mio percorso nella polisportiva del mio paese, per poi passare alla Polisportiva Isili, una football academy legata al Cagliari Calcio. Penso di poter essere un esempio proprio per questo: perché vengo da un posto in mezzo al nulla. Nel campo della squadra del mio paese hanno appeso un cartellone con scritto "Tutti pazzi per Riad".

"È un'immagine che racconta tanto, perché rappresenta il legame che c'è tra tutti noi, ma anche il valore dell'integrazione. I miei genitori non sono di origine italiana, sono arrivati tanti anni fa, ma sono sempre stati accolti a braccia aperte. Nei momenti di bisogno, tutto il paese ci è sempre stato vicino, senza mai guardarci in modo diverso"