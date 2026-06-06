Meret piace molto ad Allegri e può restare, Milinkovic ha estimatori in Arabia: la situazione

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Calciomercato Napoli, nodo portieri: Alex Meret può restare, Vanja Milinković-Savić in bilico e spunta Matej Kovár del PSV.

Alex Meret, nonostante il contratto in scadenza, è molto apprezzato da Massimiliano Allegri e proprio per questo potrebbe alla fine restare al Napoli. Più incerta, invece, la posizione di Vanja Milinković-Savić, che ha ancora tre anni di contratto ma non rappresenterebbe il profilo ideale per il gioco del tecnico livornese né una prima scelta nelle gerarchie. Il portiere serbo era stato acquistato dal Napoli per circa 20 milioni di euro e oggi il suo valore a bilancio si aggira intorno ai 15 milioni. In caso di offerta adeguata, riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira, il club azzurro non escluderebbe una sua cessione.

Calciomercato Napoli, Milinković-Savić ha estimatori in Arabia Saudita

Milinković-Savić ha diversi estimatori in Arabia Saudita, dove gioca anche il fratello Sergej, e potrebbe quindi raggiungerlo nel campionato arabo. Tuttavia, a differenza del fratello, il portiere preferirebbe restare in Europa e misurarsi in un top campionato. In questo scenario, il Napoli si sta già muovendo in anticipo e avrebbe individuato un possibile sostituto in Matej Kovár, portiere classe 1997 del PSV, protagonista di una buona stagione anche in Champions League. La dirigenza ha già incontrato gli agenti per raccogliere informazioni: al momento non esiste alcuna offerta ufficiale, ma si tratta di un interesse concreto ancora in fase esplorativa.