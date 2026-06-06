Allegri-Napoli, Schira: “Ibrahimovic vuole bloccarlo come fece ADL con Giuntoli”

vedi letture

Massimiliano Allegri al Napoli, il Milan frena la risoluzione: i possibili scenari e il ruolo di Zlatan Ibrahimovic

Massimiliano Allegri è il promesso sposo del Napoli, ma la risoluzione del suo contratto con il Milan non è ancora stata formalizzata. In casa rossonera si valuta infatti una gestione più prudente dei tempi di uscita dell’allenatore, con l’obiettivo di evitare che possa immediatamente iniziare a lavorare in maniera attiva con il nuovo club. L’idea sarebbe quella di rimandare la definizione dell’accordo almeno fino a luglio, limitando così la possibilità per Allegri di avere contatti diretti con i nuovi dirigenti o di visitare le strutture, se non in forma riservata e non ufficiale. Una dinamica che nasce anche da una separazione non del tutto serena tra le parti e che porta il Milan a gestire con attenzione l’ultima fase del rapporto.

La strategia di Ibrahimovic e il precedente De Laurentiis-Giuntoli

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, Zlatan Ibrahimovic vorrebbe adottare una linea simile a quella già vista in passato con Aurelio De Laurentiis nella gestione della separazione da Cristiano Giuntoli. L’idea sarebbe quella di non liberare subito Allegri, ma di trattenerlo formalmente fino a luglio, rallentando così il suo inserimento operativo nel nuovo progetto Napoli e riducendo i tempi di contatto con il nuovo staff. Nonostante ciò, la sensazione resta che il Milan non abbia reale convenienza a mantenere Allegri a libro paga ancora a lungo e che la separazione resti lo scenario più probabile, con il Napoli pronto ad accoglierlo una volta completati gli ultimi passaggi formali.