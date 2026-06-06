Calciomercato Napoli, Anguissa via? Se parte, piace Gabriel Sara del Galatasaray

vedi letture

Calciomercato Napoli, quale sarà il futuro di Frank Anguissa? Il centrocampista può partire: c'è un nome in caso di addio.

In attesa che Massimiliano Allegri si liberi dal Milan e possa iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Napoli, la dirigenza azzurra sta già pianificando le mosse di mercato per la prossima stagione. La linea resta chiara: pochi acquisti, ma mirati. Difficilmente la rosa verrà rivoluzionata e i rientri dai prestiti, come quelli di Lang e Marin, potrebbero di fatto rappresentare dei “nuovi acquisti” a disposizione del tecnico. A centrocampo, invece, tutto ruota attorno al rinnovo di Stanislav Lobotka e alle eventuali offerte in arrivo per Frank Anguissa.

Anguissa nel mirino della Turchia, idea Gabriel Sara per il centrocampo

Il centrocampista camerunese potrebbe lasciare Napoli, complice l’interesse di diversi club, soprattutto in Turchia e in particolare del Galatasaray. In caso di addio, il club azzurro si sta già guardando intorno per individuare possibili alternative. Tra i profili seguiti, stando a quanto riportato da Il Mattino, c’è quello di Gabriel Sara, mediano del club di Istanbul, che si è messo in evidenza al punto da ottenere anche la convocazione con il Brasile di Carlo Ancelotti in vista del Mondiale.