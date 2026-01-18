Napoli-Juve, sfida totale sul mercato: oltre a En-Nesyri si contendono pure Maldini!

vedi letture

Il mercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo. Dalla giornata di domani possono aprirsi scenari concreti per rinforzare l’attacco di Antonio Conte e il nome in cima alla lista è quello di Youssef En-Nesyri. Il marocchino è impegnato stasera nella finale di Coppa d’Africa con il suo Marocco contro il Senegal, poi si concentrerà sul futuro. E il Napoli fa sul serio.

Secondo il Corriere dello Sport, il Fenerbahce ha aperto alla formula del prestito, con una trattativa impostata su una base complessiva di circa 5 milioni di euro tra indennizzo e parte dell’ingaggio. Un segnale importante che rende l’operazione possibile già in questa finestra.

Ma non è l’unico fronte caldo. Il Napoli ha lanciato la sfida alla Juventus anche su un altro obiettivo: Daniel Maldini dell’Atalanta, profilo seguito da tempo per dare qualità e alternative sulla trequarti. I bianconeri monitorano sia En-Nesyri sia Maldini, aprendo così a un possibile doppio duello di mercato. Le prossime ore possono essere decisive: Conte aspetta rinforzi e il Napoli prova ad accelerare.