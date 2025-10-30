Mainoo in prestito a gennaio, Cds: "Il Napoli ci pensa, la situazione"

Si parla già di mercato per gennaio. Il Napoli, già privo dell’infortunato De Bruyne, si sta guardando intorno per il centrocampo e, come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola, per gennaio valuta Kobbie Mainoo dello United, magari in prestito, ma per sostituire Frank ci vuole altro, servono muscoli. Però è molto complesso. Non c’è un altro come lui, scrive il quotidiano.

Mainoo, classe 2005, è un centrocampista centrale abile tecnicamente, di grande talento, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto.