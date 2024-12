Marin e Juan Jesus non convincono: il Napoli pensa al mercato. Tutti i nomi per la difesa

Così scrive il portale Tuttomercatoweb sulle prestazioni dei due difensori contro la Lazio, con il club pronto ad intervenire sul mercato invernale

Marin e Juan Jesus non convincono: il Napoli pensa al mercato. Così scrive il portale Tuttomercatoweb sulle prestazioni dei due difensori contro la Lazio, con il club pronto ad intervenire sul mercato invernale: "Una prestazione al di sotto delle aspettative dell'allenatore specialmente quella del pacchetto arretrato che ha visto un adattato Zerbin a destra, Spinazzola a sinistra non sufficiente e la coppia centrale Rafa Marin-Juan Jesus che non ha convinto. Il primo sembra essere in uscita nella prossima sessione di mercato, il secondo non ha brillato".

Idee dal mercato

"E per far fronte a questa lacuna può arrivare in soccorso la finestra invernale di trattative. Il calciomercato può portare al Napoli quelle alternative ai titolari Buongiorno e Rrahmani per far fronte alla seconda parte di stagione. I nomi più gettonati restano sempre quelli di Kiwior, di Ismaily e di Vitik. Vedremo quali saranno le mosse del Napoli. Che da ieri sera può pensare solo a consolidare il primato in classifica".