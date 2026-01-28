Infortunio Anguissa, il Napoli pensa a un colpo last-minute a centrocampo

Anguissa non è ancora rientrato e non si sa bene quando potrà tornare in campo. Ecco perché secondo Il Mattino il club azzurro valuta l'arrivo di un altro centrocampista, un colpo last minute per le ultime ore di mercato. "I problemi alla schiena di Anguissa si prolungano, sono più gravi di quello che si potesse pensare dopo una prima valutazione. Considerato il rientro del camerunese per fine mese, si era pensato di non investire su un nuovo centrocampista ma ora nulla è più una certezza. Manna aspettera l'ultima valutazione dello staff medico per capire quanto si dovrà spingere anche per un mediano in più da regalare a Conte".