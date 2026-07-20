Mazzocchi ai titoli di coda? È destinato a lasciare il Napoli
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Giovanni Manna cerca un vice Di Lorenzo e nella lista degli obiettivi figura anche Costantino Favasuli
L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul mercato del Napoli per quanto riguarda la corsia destra difensiva. Giovanni Manna cerca un vice Di Lorenzo e nella lista degli obiettivi figura anche Costantino Favasuli, 22enne del Catanzaro e della Nazionale italiana Under 21, considerato un profilo giovane e di prospettiva per rinforzare la fascia destra.
Mazzocchi-Napoli: può essere addio
Parallelamente, il club continua a lavorare anche sul fronte uscite. Sempre secondo Il Mattino, Pasquale Mazzocchi è destinato a lasciare il Napoli nel corso di questa sessione di mercato, liberando così spazio per il nuovo innesto sulla corsia destra.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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