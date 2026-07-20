Milinkovic, idea scambio con Vicario! Rai: possibile asse Napoli-Tottenham

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Calciomercato Napoli, può accendersi l'asse con il Tottenham: si valuta lo scambio tra i portieri Vanja Milinkovic-Savic e Guglielmo Vicario

La situazione portieri è in evoluzione in casa Napoli: con l'addio di Antonio Conte e l'arrivo Massimiliano Allegri possono cambiare le gerarchie. Infatti, potrebbe tornare di nuovo centrale Alex Meret mentre sembra in uscita Vanja Milinkovic-Savic: il serbo, acquistato appena un'estate fa per una cifra di 22 milioni di euro, lascerebbe già gli azzurri se si dovesse trovare la giusta soluzione.

Asse Napoli-Tottenham: idea scambio Vicario-Milinkovic

Stando a quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato Rai, nelle ultime ore è spuntata una nuova idea: si pensa ad un possibile scambio tra Vanja Milinkovic-Savic e Guglielmo Vicario. Potrebbe quindi accendersi l'asse Napoli-Tottenham alle giuste condizioni: il portiere serbo raggiungerebbe Roberto De Zerbi a Londra, mentre l'italiano farebbe il percorso inverso approdando alla corte di Massimiliano Allegri. Nei prossimi giorni sarà più chiara la fattibilità dell'operazione.