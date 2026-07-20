Podcast Zerbin lascia il Napoli! Da Frosinone: "Siamo alle visite mediche!"

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Stefano Martini, direttamente da Frosinone, racconta a Radio Tutto Napoli che Alessio Zerbin sta già svolgendo le visite mediche.

Stefano Martini, giornalista di Tuttofrosinone.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Zerbin? Da quanto mi risulta, la volontà del ragazzo è quella di tornare a Frosinone, nonostante siano arrivate anche altre proposte. Questa sua scelta sta spingendo le due società a trovare l'intesa definitiva sul costo del cartellino. Non si tratterà di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, come era stato inizialmente ipotizzato, ma di un trasferimento a titolo definitivo."

Ci sono stati passi avanti nelle ultime ore?

"Sì, questa mattina c'è stato un punto di svolta importante: Zerbin sta effettuando le visite mediche a Napoli per conto del Frosinone. È un segnale evidente del fatto che la trattativa sia ormai in dirittura d'arrivo. Le società stanno ancora discutendo gli ultimi dettagli relativi al costo del cartellino e alle modalità di pagamento, ma credo che nelle prossime ore possa arrivare la fumata bianca."

Una volta completato il trasferimento, quando raggiungerà il Frosinone?

"Si aggregherà direttamente alla squadra al Terminillo, dove il Frosinone si sta trasferendo per il ritiro. Il Napoli non lo ha convocato per Dimaro proprio perché è ormai considerato in uscita."

Si conoscono le cifre dell'operazione?

"Non ho conferme precise. Nei giorni scorsi si era parlato di un'offerta complessiva del Frosinone di circa quattro milioni di euro per Zerbin e Hasa, ma non ho ricevuto riscontri definitivi su questa cifra e quindi preferisco non sbilanciarmi."