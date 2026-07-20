Lukaku rifiuta il Besiktas! Rai: respinta l'offerta dei turchi, il motivo

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Calciomercato Napoli, interesse del Besiktas per Romelu Lukaku. Big Rom però rifiuta l'offerta: è stato svelato il motivo

Romelu Lukaku potrebbe lasciare il Napoli in questa finestra estiva di calciomercato: il centravanti classe 1993 è in scadenza di contratto e diversi club si stanno interessando alla sua situazione. Tra questi il Besiktas che ha presentato anche un'offerta: tuttavia, stando a quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato Rai, Big Rom ha rispedito la proposta al mittente. Il motivo non è economico: il belga non sarebbe interessato alla destinazione, avendo altre idee per il suo futuro.

Venerato: "Idea scambio Milinkovic-Vicario tra Napoli e Tottenham"

Il giornalista Rai Ciro Venerato parla anche della porta del Napoli. Nelle ultime ore è spuntata una nuova idea: si pensa ad un possibile scambio tra Vanja Milinkovic-Savic e Guglielmo Vicario. Potrebbe quindi accendersi l'asse Napoli-Tottenham alle giuste condizioni: il portiere serbo raggiungerebbe Roberto De Zerbi a Londra, mentre l'italiano farebbe il percorso inverso approdando alla corte di Massimiliano Allegri. Nei prossimi giorni sarà più chiara la fattibilità dell'operazione.