Si spengono le voci su Rabiot: mai nulla di concreto

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Il centrocampista francese è infatti destinato a proseguire la sua avventura con il Milan, nonostante il forte legame con Massimiliano Allegri

Tuttosport raffredda le voci che nelle scorse settimane avevano accostato Adrien Rabiot al Napoli. Secondo il quotidiano torinese, il centrocampista francese è infatti destinato a proseguire la sua avventura con il Milan, nonostante il forte legame con Massimiliano Allegri. Come sottolineato, "il legame speciale con Allegri aveva fatto suonare tante campane di mercato, col batacchio monomelodico, che raccontava di un Rabiot voglioso di ricongiungersi col suo allenatore preferito a Napoli".

Rabiot verso la permanenza al Milan

Tuttavia, il giornale precisa che "nei fatti non c'è mai stato nulla di concreto", evidenziando come l'ipotesi di un trasferimento in azzurro non sia mai entrata realmente nel vivo. Anzi, con il passare delle settimane, lo scenario sarebbe cambiato. "Da quando poi il nuovo Milan ha cominciato a prendere forma, gli spifferi che arrivavano dai corridoi degli hotel nei quali alloggiava la Francia al Mondiale facevano fiutare refoli di ottimismo su una permanenza in rossonero"