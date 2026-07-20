Lindstrom, lo Schalke insiste. Sportitalia: si cerca intesa con il Napoli

vedi letture

Lo Schalke 04 continua a insistere per Jesper Lindstrom. Come riportato da Sportitalia, prosegue la trattativa tra il club tedesco - neopromosso in Bundesliga - ed il Napoli: si cerca l'intesa tra le parti soprattutto su formula dell'operazione.

Intanto, l'esterno danese sta partecipando al ritiro di Dimaro con gli azzurri e si sta mettendo in mostra: sin qui, Lindstrom è tra le sorprese positive dei primi giorni in Val di Sole.