Mazzocchi verso l'addio! Tmw: offerta a titolo definitivo da un club di Serie A

Tra i giocatori che sembrano in aria di lasciare il Napoli nel calciomercato di riparazione invernale che inizierà il 2 di gennaio per la Serie A, trova un posto anche Pasquale Mazzocchi (30 anni), esterno di piede destro ma capace di agire su entrambe le fasce tra difesa e centrocampo, in cerca di una nuova squadra.

Su Mazzocchi le principali squadre accostate nei giorni scorsi rispondono agli identikit del Sassuolo e del Parma, con questa seconda destinazione che pare poter prendere quota. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, nelle scorse ore sono andati in scena nuovi contatti per il possibile acquisto di Mazzocchi da parte del Parma in questa finestra di calciomercato di gennaio. E sarebbe un trasferimento a titolo definitivo.