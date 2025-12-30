Ultim'ora
Marianucci via? Sky: "Richiesta in prestito della Cremonese per gennaio"
TuttoNapoli.net
La Cremonese si muove per rinforzare in particolare la difesa. I grigiorossi, infatti, insistono per Luca Marianucci del Napoli in prestito secco. Lo scrive Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.
Ma non solo, c’è stata una richiesta anche per Caleb Okoli, attualmente al Leicester in Championship e per cui si sarebbe trattato di un ritorno. Chiusura totale, però, da parte delle Foxes: il classe 2001 ex Atalanta e Frosinone non si muove. Diverse anche le possibili uscite. David Okereke ha richieste da Turchia e Emirati, mentre Leonardo Sernicola e Mattia Valoti piacciono in Serie B.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Radio TNAnguissa anticipa leggermente i tempi di recupero: il piano per il rientro di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com