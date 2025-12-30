Ultim'ora Marianucci via? Sky: "Richiesta in prestito della Cremonese per gennaio"

La Cremonese si muove per rinforzare in particolare la difesa. I grigiorossi, infatti, insistono per Luca Marianucci del Napoli in prestito secco. Lo scrive Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.

Ma non solo, c’è stata una richiesta anche per Caleb Okoli, attualmente al Leicester in Championship e per cui si sarebbe trattato di un ritorno. Chiusura totale, però, da parte delle Foxes: il classe 2001 ex Atalanta e Frosinone non si muove. Diverse anche le possibili uscite. David Okereke ha richieste da Turchia e Emirati, mentre Leonardo Sernicola e Mattia Valoti piacciono in Serie B.