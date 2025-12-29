Mollato dal Napoli, Brescianini lascerà l'Atalanta: ci prova la Fiorentina

Marco Brescianini con tutta probabilità saluterà l'Atalanta nella prossima finestra invernale di calciomercato e su di lui c'è l'interesse di due squadre di Serie A, stando a quanto riportato da Sky Sport. L'ex obiettivo del Napoli, mollato poi dagli azzurri nell'estate 2024 per fiondarsi su Scott McTominay, non è mai riuscito a ritagliarsi spazio a Bergamo e ora potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura: Lazio e Fiorentina sono i due club alle porte.

In campionato ha collezionato appena otto presenze per un totale di 160 minuti, a cui si aggiungono due apparizioni in Champions League (17 minuti complessivi) e una in Coppa Italia da 30 minuti, per un bottino stagionale che non supera i 207 minuti. Numeri troppo bassi per un centrocampista acquistato la scorsa estate per circa 12 milioni di euro, dopo che aveva già effettuati le visite mediche col Napoli. Il club di De Lauretniis virò con decisione su Scott McTominay, investimento ben più oneroso ma finora di ben altro rendimento.