Rispunta Miretti, da Torino: "Stavolta la Juve potrebbe cedere"

vedi letture

Vecchio nome che ritorna per il mercato del Napoli. Il club azzurro torna a pensare a Miretti a centrocampo. Il giocatore resta sempre in uscita dalla Juventus e il ds Manna lo conosce molto bene. "E poi c'è Miretti: molto bene contro il Pisa, dunque ancor più goloso per chi intende rinforzare il proprio centrocampo con un giovane esperto come lui (88 partite in Serie A, a 22 anni, non le fanno tutti).

La Juve chiede tanto: tra i 15 e i 20 milioni. Ha respinto l'assalto del Napoli in estate, ma stavolta potrebbe cedere. Per assecondare la voglia di Spalletti di trovare un regista per la sua creatura. C'è Adriàn Bernabé, alla finestra. Ma anche Xaver Schlager, il cui arrivo può essere anticipato di qualche mese (il suo contratto col Lipsia scade a giugno)".