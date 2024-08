Meret in bilico? De Gea è libero e chiede alla Fiorentina 6mln fino al 2026

Alex Meret in bilico? Il primo nome per l'eventuale staffetta è lo spagnolo Kepa del Chelsea. Tra gli svincolati di lusso c'è anche De Gea, 34 anni a novembre, ex United, fermo da un anno. Ci pensa anche la Fiorentina.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola svela le sue richieste d'ingaggio: "La richiesta del classe 1990 è di 2 milioni di euro più 1 legato ai bonus con opzione a proprio favore per la stagione 2025-2026. Così da guadagnare 3 milioni più 1 di bonus".