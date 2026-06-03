Milinkovic-Savic può lasciare Napoli! Due club stranieri su di lui: ultima parola ad Allegri

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Due club stranieri, uno europeo e uno saudita, hanno chiesto informazioni per Vanja Milinkovic-Savic: il portiere del Napoli può partire.

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli non è ancora definito. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il portiere serbo potrebbe lasciare il club azzurro durante la prossima finestra di mercato, con due società straniere che avrebbero già mosso i primi passi per informarsi sulla sua situazione. Si tratterebbe di un club europeo e di uno proveniente dall’Arabia Saudita.

Due offerte dall’estero: la decisione sarà affidata ad Allegri

Il nodo principale della vicenda sarà però sciolto dalla nuova guida tecnica del Napoli. La decisione finale sul futuro del portiere serbo spetterà infatti a Massimiliano Allegri, chiamato a valutare il ruolo di Milinkovic-Savic all’interno del progetto azzurro e a stabilire se puntare su di lui o aprire alla sua cessione. Un passaggio che rende la posizione del serbo ancora sospesa, in attesa delle valutazioni del nuovo allenatore e delle possibili evoluzioni di mercato.