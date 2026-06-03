Gila spinge per lasciare la Lazio! Pedullà annuncia: “Vuole il Napoli!”

Gila spinge per lasciare la Lazio! Pedullà annuncia: “Vuole il Napoli!”TuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:50Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone
Mario Gila vuole trasferirsi al Napoli: il difensore spagnolo ha il contratto in scadenza tra un anno e può lasciare la Lazio.

Mario Gila ha messo il Napoli tra le sue priorità per il futuro. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, il difensore spagnolo non avrebbe alcun problema con il nuovo allenatore della Lazio Gennaro Gattuso, ma sentirebbe la necessità di affrontare una nuova esperienza professionale. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2027, ma la società biancoceleste non può permettersi il rischio di una svalutazione in caso di mancata cessione nella prossima sessione di mercato.

Il nodo Lazio e la strategia di mercato

La Lazio, dunque, si trova davanti ad una scelta delicata: trattenere il giocatore oppure monetizzare subito per evitare un possibile danno economico in futuro. In questo scenario, il Napoli osserva con attenzione la situazione, consapevole che Gila rappresenta un profilo interessante per rinforzare la difesa in vista della nuova stagione e del nuovo corso tecnico azzurro targato Massimiliano Allegri.