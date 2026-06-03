Natali-Napoli, piovono conferme! Il club vuole chiudere e ha le idee chiare sul suo futuro

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Il Napoli segue con grande interesse Andrea Natali, difensore classe 2008 del Bayer Leverkusen, protagonista agli Europei Under 19

Conferme totali sull’interesse del Napoli per Andrea Natali: il classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen prenderà parte agli Europei Under 19 di fine mese. Si tratta di un profilo considerato di grande spessore umano, tecnico e morale, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e già attenzionato da diversi club europei. Il Napoli, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, sta lavorando con decisione per chiudere l’operazione, convinto che il giovane difensore centrale possa bruciare le tappe e diventare rapidamente un elemento di primo piano.

Natali, il progetto del Napoli per il suo futuro

L’idea del club azzurro è quella di garantire a Natali un percorso di crescita chiaro e continuativo. Si è parlato anche di possibili destinazioni come Cagliari o Frosinone, ma prima di qualsiasi altra valutazione sarà necessario definire l’operazione con il Bayer Leverkusen. Il Napoli resta in pole, forte della volontà di costruire un progetto tecnico orientato anche al futuro e alla valorizzazione dei giovani talenti.