Calciomercato Napoli, incontro in corso Allegri-Manna: il tecnico spinge per Gila

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Napoli, incontro Giovanni Manna-Massimiliano Allegri: mercato già in costruzione, il primo nome chiesto dal tecnico è Mario Gila della Lazio

È in corso in queste ore un incontro tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e Massimiliano Allegri, sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore azzurro. Il summit serve a programmare le prime strategie di calciomercato in vista della prossima stagione, con il tecnico livornese che deve ancora risolvere gli ultimi dettagli contrattuali con il Milan prima della firma ufficiale. L’intesa tra le parti, però, appare ormai definita e manca soltanto il passaggio formale per sancire l’inizio della nuova era sulla panchina del Napoli.

Calciomercato Napoli, il primo obiettivo: Mario Gila per la difesa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Allegri avrebbe già indicato alcune priorità per rinforzare la rosa, a partire dalla difesa. In particolare, il tecnico starebbe spingendo per portare a Napoli Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio ritenuto funzionale al suo progetto tecnico e tra i primi nomi sul taccuino in vista della nuova stagione.