Vlahovic via dalla Juventus, Tmw: il Napoli è la pista italiana più credibile

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Susan Vlahovic sul mercato: addio alla Juventus, mezza Europa pronta all’assalto. Napoli in lizza per prenderlo a parametro zero.

Dusan Vlahovic diventa a tutti gli effetti uno dei calciatori più ambiti del panorama europeo. Dopo gli incontri delle ultime ore, il centravanti serbo e la Juventus si avviano verso la separazione definitiva, con l’ex Fiorentina pronto a lasciare Torino a parametro zero, al netto di richieste economiche molto elevate: per il rinnovo avrebbe chiesto circa 8 milioni di euro netti a stagione, oltre a una ricca commissione per il suo entourage.

Napoli in pole tra le italiane, ma mezza Europa osserva

In Italia, il club che da più tempo segue Vlahovic è il Milan, anche se al momento lo scenario rossonero appare incerto dopo la recente rivoluzione interna, con l’assenza di un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore definiti. Inoltre, l’addio di Massimiliano Allegri ha tolto uno dei principali estimatori del centravanti, che condivideva però anche la stima di Zlatan Ibrahimovic.

In questo contesto, scrive Tmw, la pista più concreta resta quella del Napoli, dove Vlahovic è un pallino non solo di Allegri ma anche del direttore sportivo Giovanni Manna e del presidente Aurelio De Laurentiis. L’eventuale operazione resta però legata alla gestione dell’attacco azzurro, con la necessità di chiarire la posizione di Romelu Lukaku, mentre il club ha già ufficializzato il riscatto di Rasmus Højlund. Attenzione anche alla Roma, che osserva con interesse, e all’Inter, dove il giocatore era stato vicino prima del trasferimento alla Juventus e resta un nome apprezzato da Piero Ausilio, anche se oggi non ci sarebbe spazio immediato nel sistema offensivo di Cristian Chivu.

Le big europee alla finestra

All’estero non mancano gli estimatori. Il Barcellona segue da tempo il profilo di Vlahovic, mentre lavora anche su altri obiettivi offensivi: qualora le alternative non si concretizzassero, il serbo potrebbe diventare un’opzione concreta per il dopo Lewandowski. Anche il Bayern Monaco osserva la situazione, pur senza urgenza immediata, pensando alla futura successione di Harry Kane.

La Premier League, però, resta lo scenario più potente dal punto di vista economico: tutti i principali club inglesi avrebbero la capacità di soddisfare le richieste del giocatore. In particolare, il Chelsea viene indicato come uno dei club più attenti alla situazione, pronto eventualmente a inserirsi nella corsa qualora si aprisse realmente il mercato attorno all’attaccante serbo.