Musah-Nottingham, contatti nella notte! Sky: si può chiudere già oggi

Yunus Musah è molto vicino al Nottingham Forest che dunque dopo Ndoye - e dopo il tentativo vano per Juanlu - continua a fare spesa in Italia puntando su giocatori che piacciono anche al Napoli. Secondo 'Sky Sport' tra le parti ci sono stati contatti anche nella notte e quella di oggi può già essere una giornata importante per la chiusura dell'operazione. Musah piaceva e piace ancora oggi al Napoli. A giugno accordo vicino per circa 25 milioni e poi improvvisa frenata, ora ci sono gli inglesi convinti di poter chiudere a stretto giro per il 22enne americano ex Valencia che ha già tanta esperienza in Italiia.

Il giocatore sta facendo tutta la preparazione con il Milan di Allegri ma ora il club azzurro torna sulle sue tracce, vedremo chi la spunterà. Musah piace perché ha caratteristiche che nella rosa del Napoli mancano, ovvero quelle di rifinitore, calciatore di muscoli e sostanza, tutto corsa, fisico ma anche strappi palla al piede. A dispetto dell'età, poi, ha anche una certa esperienza: 47 presenze in nazionale, 108 con il Valencia e già 80 con il Milan. Tutto all'età di appena 22 anni. Un nome spendibile per completare il mercato. Il Napoli ci pensa, ma il Nottingham ora accelera.