Napoli su Bergvall, ma c'è anche il Barcellona. Cinque nomi per la mediana

Il Napoli valuta diversi rinforzi a centrocampo: nel mirino anche Bergvall, Romano e Aranda. Piacciono Perrone, Coulibaly e Zorgane

Il Napoli è già al lavoro per individuare nuovi rinforzi a centrocampo, uno dei reparti sui quali la società azzurra intende intervenire nelle prossime sessioni di mercato. Lo riporta da Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, che nel suo editoriale spiega come il direttore sportivo Giovanni Manna stia monitorando diversi profili, valutando sia opportunità per gennaio sia possibili operazioni da sviluppare in estate. La lista degli obiettivi continua ad allargarsi, con alcuni nomi particolarmente interessanti anche per prospettive future.

Napoli, da Romano a Bergvall: i nomi sul taccuino di Manna

Tra i calciatori seguiti figura Alessandro Romano, per il quale il Napoli avrebbe cominciato a sondare il terreno dopo l'interesse manifestato da Inter e Juventus. Le sue caratteristiche vengono considerate adatte al progetto di rinnovamento del centrocampo azzurro, anche se al momento non sarebbero stati compiuti passi concreti. Resta particolarmente apprezzato anche Máximo Perrone del Como, ma l'operazione appare difficilmente realizzabile: il club lariano sarebbe infatti intenzionato a blindare il giocatore.

Un altro nome presente nella lista è quello di Lucas Bergvall, centrocampista del Tottenham seguito anche dal Barcellona. La concorrenza e le difficoltà di arrivare al calciatore rendono la pista particolarmente complicata, ma il Napoli continua a monitorarne la situazione. In Argentina, invece, gli azzurri avrebbero acceso i riflettori su Tomás Aranda del Boca Juniors. Completano il quadro Mamadou Coulibaly (Monaco) e Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise), altri due profili già presi in considerazione dalla dirigenza.

Mercato Napoli, possibili rinforzi tra gennaio e giugno

La strategia di Manna non si limita alla ricerca di un acquisto immediato. Alcuni dei giocatori monitorati difficilmente potranno lasciare le rispettive squadre a gennaio, motivo per cui il Napoli sta valutando anche operazioni da sviluppare in vista della prossima estate. L'obiettivo resta quello di aggiungere qualità ed energie fresche al centrocampo, individuando elementi capaci di inserirsi nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Per il momento si tratta soprattutto di interessamenti e sondaggi, senza che siano emerse trattative in fase avanzata.