Molina poteva giocare nel Napoli: retroscena estivo prima della Roma

Napoli-Roma, sabato c’è Molina: in estate il Napoli lo aveva cercato per la destra, poi la Roma ha chiuso a 13 milioni

Sabato Nahuel Molina sarà al Maradona con la maglia della Roma, ma in estate il suo futuro avrebbe potuto prendere la direzione opposta. Il Napoli lo aveva inserito nella lista dei possibili rinforzi per la fascia destra, alla ricerca di un’alternativa di livello a Di Lorenzo. Un’esigenza segnalata da Allegri e sulla quale il direttore sportivo Manna aveva lavorato seguendo più piste: prima Khalaili, poi Juanlu Sanchez e Norton-Cuffy, fino all’argentino dell’Atletico Madrid. Molina aveva un contratto in scadenza nel 2027 ed era disponibile - si legge su Tmw - a valutare il ritorno in Serie A dopo gli anni con l’Udinese. Il club azzurro aveva anche una possibile carta da giocare nei rapporti con i Colchoneros: Olivera, apprezzato da Simeone e già vicino all’Atletico nell’estate precedente. L’ipotesi di un’operazione che coinvolgesse i due giocatori era finita sul tavolo, senza arrivare alla fase decisiva.

La Roma cambia obiettivo e chiude Molina

Nel frattempo si muoveva la società capitolina, che cercava a sua volta un titolare sulla destra dopo l’addio di Celik. Il primo obiettivo era Givairo Read del Feyenoord, ma le richieste degli olandesi hanno cambiato i programmi e spinto il direttore sportivo D’Amico ad accelerare per Molina. L’intesa con l’Atletico è arrivata rapidamente: 13 milioni di euro più 4 di bonus, trasferimento a titolo definitivo e contratto quadriennale per il campione del mondo argentino. Una scelta gradita soprattutto a Gasperini. Sabato, dunque, Molina ritroverà il Maradona da avversario, in un big match in cui il Napoli di Allegri cerca continuità dopo il 4-3 al Bodo/Glimt.