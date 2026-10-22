Lucca già via? Schira: "Napoli apre all'addio a gennaio"

Napoli apre alla cessione di Lucca a gennaio: lo scrive Schira. Intanto si cerca il nuovo vice Højlund, tra Davis e Varela

Il Napoli ha aperto la porta alla cessione di Lorenzo Lucca durante la finestra di mercato invernale. L’indiscrezione, che si inserisce nel quadro delle voci sul futuro dell’attaccante, rilancia l’ipotesi di un addio già a gennaio per il centravanti arrivato in estate. Una prospettiva che sembrava concreta già nei giorni scorsi, dopo le difficoltà di Lucca a trovare spazio e a gestire la pressione legata al costo del cartellino, superiore ai 30 milioni di euro, e dopo le gerarchie offensive cambiate nelle scelte di Allegri.

Il Napoli cerca già il nuovo vice Højlund

La notizia è stata riportata su X da Nicolò Schira. Intanto la dirigenza azzurra si guarda attorno per individuare un nuovo vice Højlund: Tuttomercatoweb ha fatto il nome di Davis, mentre la Gazzetta dello Sport ha indicato Varela del Monza, un attaccante che attira anche le attenzioni dell’Arsenal e del Benfica. Resta da capire quali saranno le condizioni dell’eventuale uscita di Lucca e quali club potrebbero farsi avanti, in una finestra invernale che si annuncia movimentata per le scelte offensive del club.