Cheddira spiega cosa l'ha convinto a lasciare il Napoli per l'Avellino: "Due fattori determinanti"

Cheddira racconta la scelta dell'Avellino e fissa gli obiettivi per il futuro. L'ex attaccante del Napoli punta a conquistare una promozione con gli irpini.

Walid Cheddira ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere l'Avellino. L'ex attaccante del Napoli, protagonista di un reel pubblicato sui canali social ufficiali del club biancoverde, ha risposto alle domande dei tifosi raccontando le prime sensazioni della sua nuova esperienza: "Ad Avellino mi trovo molto bene, l'obiettivo dei prossimi anni è portare la squadra il più alto possibile, sperando in una promozione". Un progetto che ha convinto Cheddira soprattutto per la fiducia mostrata dalla società nei suoi confronti: "Mi ha convinto a venire qui l'ambizione e la volontà a volermi con loro, aspetti fondamentali ai fini della mia scelta".

Cheddira: "La mentalità vincente si acquisisce con sacrifici"

L'ex azzurro si è soffermato anche sulla mentalità necessaria per provare a raggiungere traguardi importanti con la maglia dell'Avellino. Per Cheddira non esistono scorciatoie, ma serve un percorso costruito attraverso il lavoro quotidiano: "La mentalità vincente si acquisisce pian piano, con una routine delle abitudini ben precise e tanti sacrifici". Continuità, lavoro e ambizione sono dunque le parole chiave indicate dall'attaccante per la sua nuova esperienza in Irpinia.