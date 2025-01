Napoli-Garnacho, Romano: "Non c'è accordo ed il Chelsea avvia contatti con lo United"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha raccontato le ultime sul futuro di Alejandro Garnacho su X: "Come previsto, il Chelsea è pronto a contattare il Manchester United per Alejandro Garnacho. Il Napoli resta interessato ma non c'è accordo sul pacchetto da 50 milioni di euro , rifiutato dal Manchester United; ora gli azzurri lavorano anche all'affare Adeyemi, come rivelato. Il Chelsea ha parlato con il giocatore e ora ne parlerà con il Manchester United".

