Napoli-Goretzka, Mediaset: "In Italia è una corsa a tre, ma c'è un ostacolo"
Il nome di Leon Goretzka torna a circolare con insistenza in ottica Serie A. Il centrocampista classe 1995, in uscita dal Bayern Monaco e destinato a non rinnovare il proprio contratto, rappresenta una delle occasioni più interessanti sul mercato internazionale. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus segue da tempo il profilo del nazionale tedesco, individuato come possibile rinforzo di qualità ed esperienza per la mediana della prossima stagione.
Interesse dalla Serie A e nodo ingaggio
Non si tratta però di una corsa a due. Sul giocatore, infatti, si registra anche l’interesse concreto di Milan e Napoli, entrambe alla ricerca di un innesto di livello internazionale in mezzo al campo. I rossoneri vedono in Goretzka un profilo capace di garantire fisicità e inserimenti, mentre il club azzurro lo considera un’opzione di spessore per aumentare il peso europeo della rosa. Il vero ostacolo resta però l’ingaggio: attualmente il centrocampista percepisce circa 18 milioni di euro lordi a stagione, una cifra elevata per i parametri italiani. Un eventuale trasferimento passerebbe quindi da una sensibile riduzione dello stipendio, senza la quale la trattativa rischierebbe di restare soltanto una suggestione di mercato.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro