Gabriel Jesus, Guiu e Zeballos: Napoli bloccato da Lucca-Lang e dagli esuberi

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Calciomercato Napoli, il punto sui giocatori in uscita

Allegri si sta accontentando di quanto ricevuto finora, ovvero Badiashile e Favasuli. La squadra tipo, del resto, è già al completo, ma tra le riserve emergono alcune lacune o, a seconda dei punti di vista, ancora troppe incognite, racconta quest'oggi il quotidiano La Repubblica facendo il punto sul mercato estivo delle big di Serie A. In particolare, manca qualcosa nel ruolo di centravanti: dietro Hojlund l'unico profilo disponibile è Lucca, arrivato la scorsa estate con grandi aspettative dopo la spinta di Conte, ma mai realmente convincente, nemmeno durante il prestito al Nottingham Forest.

Troppi esuberi in rosa: facili da smaltire quelli di fascia bassa

Lucca è solo uno dei tanti esuberi presenti in organico. Quelli di fascia più bassa, come Cheddira, Ngonge e Folorunsho (per questi ultimi due c'è il Monza sulle tracce), sono relativamente semplici da piazzare tramite l'ennesimo prestito. Più complicato invece trovare una sistemazione a cifre adeguate per Cajuste, Lindström e Lang: quest'ultimo, in particolare, avrebbe diverse offerte in Serie A (Atalanta e Bologna su tutte) per un prestito, ma nessun club disposto a rilevarlo a titolo definitivo. Questo blocca i tentativi per Gabriel Jesus dall'Arsenal, ma anche quello per Guiu dal Chelsea o dell'esterno argentino Zeballos (Boca), che il Napoli vorrebbe prenotare per la sessione di gennaio.