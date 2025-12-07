Napoli-Juve, Schira: "Occhio ai dispetti di mercato! Bianconeri senza ds e avevano Manna in casa"

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, parla di Napoli e Juventus sul proprio canale YouTube: "È la sfida di Antonio Conte, certo… ma anche la sfida di Giovanni Manna. Ex dirigente bianconero, tatuaggio dei Drughi sul braccio, ora artefice del Napoli che ha vinto lo scudetto e sogna la doppietta. La Juve non ha ancora preso un direttore sportivo. Sei mesi che aspetta. Aveva Manna in casa e l’ha lasciato andare.

Occhio ai dispetti di mercato. Manna vorrebbe Miretti. Ma la Juve mette il veto, al momento, alla partenza del centrocampista, che sarebbe utile anche in chiave liste per il Napoli, esseondo nato nel 2003. Miretti dopo Danilo, perché l’anno scorso il Napoli l'aveva praticamente chiuso, poi Danilo non se l'é sentita di tradire la Juve ed è andato al Flamengo. Norton-Cuffi, Palestra, Thiago Gabriel sono giocatori che piacciono ad entrambe le dirigenze. Quindi occhio ai possibili duelli di mercato, dopo lo scontro che c'era stato due anni fa per Kephren Thuram, lì si era imposta la Juve dopo che il Napoli aveva avuto la meglio su altri fronti. La sensazione è che tra Napoli e Juve possano esserci scintille non solo in campo, ma anche sul mercato".