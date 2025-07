Napoli-Ndoye, pronto il rilancio dopo l'inserimento del Nottingham: i dettagli

La trattativa tra Napoli e il Bologna per Ndoye continua, ma l'inserimento del Nottingham Forest ha cambiato le carte in tavola. Come riporta Marco Giordano giornalista di radio Crc sul proprio profilo X: Nella corsa a Ndoye, ora il Nottingham accelera: offerto uno stipendio più alto al calciatore ed una prima offerta fatta al Bologna ma respinta dal club perché giudicata troppo bassa. Il Napoli non sta a guardare: pronto un rilancio, mentre si studiano già le alternative. Il profilo: un giocatore giovane, ma che abbia già esperienza internazionale. Meglio se in Champions

La società azzurra in questa sessione di mercato ha dimostrato più volte la sua forza e intende fare lo stesso anche nella trattativa per Dan Ndoye. Da settimane le parti stanno lavorando per la chiusura della trattativa, ma non c'è mai stata la forza e la volontà da parti in causa di chiudere. Intanto Dan continua ad allenarsi con il Bologna, sapendo che però il suo futuro molto probabilmente lontano dalla via Emilia.