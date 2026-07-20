Napoli, tre nomi per la difesa dopo l'infortunio di Buongiorno

Napoli, tre nomi per la difesa dopo l'infortunio di BuongiornoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:00Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
In cima alla lista ci sarebbe Federico Gatti della Juventus, valutato circa 16 milioni di euro

L'infortunio di Alessandro Buongiorno ha cambiato le priorità del Napoli sul mercato. Secondo Il Mattino, l'acquisto di un difensore centrale non rappresenta più soltanto un'opportunità, ma una necessità per garantire ad Allegri un reparto all'altezza. Archiviata la pista che portava a Mario Gila, passato al Milan, la dirigenza azzurra avrebbe ristretto il cerchio su alcuni profili. In cima alla lista ci sarebbe Federico Gatti della Juventus, valutato circa 16 milioni di euro, insieme al giovane Andrea Natali, difensore del Bayer Leverkusen.

Calciomercato Napoli, spunta la pista Tiago Gabriel

Ma il quotidiano aggiunge anche un terzo nome. Il Mattino rivela infatti che "nel caso in cui si dovesse intervenire, gli agenti di Tiago Gabriel sono pronti ad ascoltare le richieste di Manna". Il centrale del Lecce rappresenterebbe quindi un'alternativa concreta qualora il Napoli decidesse di accelerare per rinforzare il reparto arretrato.