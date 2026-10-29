Varela show e il Napoli lo vuole a gennaio! Svelato il prezzo: la cifra

Varela capocannoniere della Serie A: il Napoli lo vuole come vice Højlund, ma quanto costa? Il precedente Piatek del 2019

La Serie A ha un nuovo capocannoniere in solitaria e si chiama Gustavo Varela. Fino a qualche mese fa il suo nome era sconosciuto ai più, oggi si fa fatica a trovare un appassionato di calcio italiano che non risponda d’istinto almeno un “forte” a sentirlo pronunciare. L’attaccante del Monza è diventato il caso del campionato, con numeri che hanno attirato l’attenzione delle big, e in particolare del Napoli, che lo segue con interesse in vista di gennaio.

Il Napoli lo vuole come vice Højlund

Nella lista di ammiratori di Varela trova posto molto in alto il direttore sportivo Manna, ma più in generale tutto il Napoli. Gli azzurri cercano una punta che garantisca un maggior turnover con Højlund rispetto all’attuale riserva Lucca, e il centravanti brianzolo ha tutte le caratteristiche richieste. Resta però un dubbio non banale: quanto può costare un acquisto del genere a gennaio? Il Monza, che lo considera fondamentale per la salvezza, difficilmente si priverà di lui, e il prezzo potrebbe solo salire. Lo scrive Tmw.

Quanto costa Varela? Il precedente Piatek

Prima di addentrarsi in valutazioni soggettive, c’è un precedente simile e recente da cui attingere: quello di Krzysztof Piatek, ceduto dal Genoa in inverno dopo un semestre da capocannoniere. Era il 2019 e il Milan sborsò 35 milioni di euro per il polacco, che poi si sarebbe rivelato un flop. Nello scorso inizio di stagione Piatek aveva segnato 19 gol in 21 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mentre Varela è a 10 centri in 9 apparizioni, numeri persino migliori. Una certezza c’è già: in caso di cessione, l’esborso estivo di 2,5 milioni operato dal Monza sarebbe destinato a moltiplicarsi, ragionevolmente di almeno dieci volte.