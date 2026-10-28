Napoli su Romano! Il Cagliari lo riscatterà dalla Roma per cifra irrisoria: i dettagli

Il Napoli continua a monitorare il mercato in vista della sessione di gennaio e tra i profili che piacciono alla dirigenza azzurra c’è anche Romano, di proprietà della Roma e riscattabile dal Cagliari per circa 5 milioni di euro. Il centrocampista si aggiunge a una lista di nomi seguiti dal club, che comprende anche Coulibaly, Zorgane, Bergwall e Aranda. La priorità resta quella di rinforzare il reparto, con l’obiettivo di inserire almeno un nuovo elemento, senza trascurare la possibilità di aggiungere un attaccante.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Napoli continua inoltre a valutare opportunità in prospettiva per la difesa. Tra i nomi seguiti c’è quello di Solet, centrale dell’Udinese già accostato agli azzurri nelle precedenti sessioni di mercato. I contatti, finora, non si sono trasformati in una trattativa concreta soprattutto per le elevate richieste economiche del club friulano.

Una situazione simile a quella vissuta dall’Inter, che aveva avviato i dialoghi con l’Udinese prima di orientarsi su altre soluzioni, tra cui Stones. Solet resta dunque un’opzione per il futuro, con la pista che potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi, soprattutto in vista della prossima estate. Al momento, però, le attenzioni del Napoli sono concentrate soprattutto sul centrocampo e sulle occasioni che il mercato potrà offrire a gennaio.