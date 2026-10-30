Marcolin: “De Bruyne ha preso per mano il Napoli! Allegri ha trovato la quadra"

Dario Marcolin a Radio Marte analizza la crescita del Napoli, esalta De Bruyne e indica la strategia per battere la Juventus.

L'ex centrocampista del Napoli e opinionista di DAZN Dario Marcolin, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha analizzato il momento della squadra di Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 4-1 contro il Monza, sottolineando i progressi compiuti soprattutto in fase offensiva. L'ex azzurro ha evidenziato il contributo di Matteo Politano e l'importanza dei movimenti di Rasmus Hojlund, determinanti per creare spazi nella difesa avversaria. “La squadra di Allegri è cresciuta molto dal punto di vista offensivo, basti pensare che Politano ha segnato due gol nelle ultime tre partite. Contro il Monza gli azzurri sono stati bravi a sfruttare gli spazi lasciati dai brianzoli, beneficiando dei movimenti continui di Hojlund. Nel secondo tempo ha aggredito con qualità l'avversario e ha chiuso la gara”.

Marcolin: “De Bruyne ha preso per mano il Napoli, ora è più dentro al progetto”

Marcolin si è poi soffermato sull'impatto di Kevin De Bruyne, protagonista di un ingresso in campo che ha contribuito a cambiare il volto della squadra. Secondo l'ex centrocampista, il belga sta assumendo un ruolo sempre più centrale non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche nella leadership e nel rapporto con i compagni. “Kevin ha letteralmente preso per mano la squadra quando è entrato, diventando leader della squadra. Qualcosa è cambiato anche in lui, è più dentro al progetto, e si vede anche da come dialoga con i compagni e non solo dal punto di vista tecnico. Ha sempre avuto un carattere un po' freddo, ora però a Napoli lo vedo più sorridente e sereno”.

Marcolin avverte il Napoli: “La Juventus è troppo brutta per essere vera, bisogna aggredirla”

In vista della sfida di domenica contro la Juventus di Luciano Spalletti, Marcolin ha invitato gli azzurri a non sottovalutare i bianconeri, reduci da una prestazione negativa sul campo del Genoa. La chiave tattica, secondo l'opinionista, sarà riproporre l'aggressività e il pressing mostrati contro il Monza, cercando di mettere in difficoltà la costruzione del gioco juventino. “I bianconeri sono troppo brutti per essere veri, la Juve a Genova è stata brutta ma sicuramente domenica vorrà riscattarsi e quindi la partita sarà difficile. Per come ho visto da vicino la squadra di Spalletti a Lecce, il Napoli dovrà provare a ripetere la gara col Monza, ovvero pressare e provare a essere aggressivo, perché i bianconeri possono andare in difficoltà nel gestire il possesso”.

Marcolin: “Allegri ha trovato il suo Napoli, ora serve maggiore solidità difensiva”

L'ex azzurro ha individuato nella fase difensiva il prossimo aspetto sul quale Allegri dovrà lavorare per completare il percorso di crescita della squadra. Il miglioramento dell'equilibrio collettivo e il recupero degli infortunati saranno fondamentali per garantire maggiore continuità. “Al netto di qualche cambio di formazione, io penso che Allegri abbia trovato il suo Napoli, ovvero la quadra con uno sviluppo di gioco offensivo. Lo step successivo sarà quello di trovare una maggiore solidità difensiva. Bisogna crescere e questo dipende dall'equilibrio della squadra ma anche dal recupero dei difensori infortunati. Manca anche qualche gol da Lang, per esempio, il che renderebbe l'olandese completamente recuperato alla causa”.

Marcolin consiglia Varela: “Sarebbe titolare nella Juve e nel Milan, il Napoli farebbe bene ad acquistarlo”

Infine, Marcolin ha affrontato il tema degli obiettivi stagionali e delle possibili opportunità di mercato, esprimendo un giudizio particolarmente positivo sull'attaccante Varela, accostato al Napoli. “In questa fase il Napoli non deve guardare alla classifica ma deve concentrarsi solo su se stesso per rimontare. Poi ci sarà il mercato e vedremo. Varela? Giocatore molto forte, oggi giocherebbe titolare nella Juve e nel Milan perché è un attaccante completo. Lega la squadra, attacca la profondità, ha tecnica, fisico e colpo di testa. Il Napoli lo segue? Fa bene, è da acquistare”.