Tuttonapoli Varela, prima e ultima da avversario? Sarà osservato speciale in Monza-Napoli

Gustavo Varela, attaccante del Monza, è tra i profili seguiti dal Napoli in vista del mercato invernale. Domani sarà osservato speciale.

Sette gol in sette giornate di Serie A e un posto in cima alla classifica marcatori: Gustavo Varela si è preso la scena con la maglia del Monza e ora attira l’attenzione del Napoli. Il centravanti classe 2005, arrivato in estate dal Benfica per 2,5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita, è finito nel mirino della società partenopea, che aveva già inserito il suo nome nella lista dei profili da monitorare durante la scorsa sessione di mercato. La gara di domani potrebbe assumere un significato particolare per il giovane attaccante, considerando l’interesse degli azzurri in vista di gennaio. Con l’emergenza infortuni e una classifica al di sotto delle aspettative, il Napoli è chiamato a valutare nuovi rinforzi, soprattutto per il reparto offensivo. Il rendimento di Varela, capace di raggiungere Antonio Raimondo in vetta alla classifica marcatori, lo rende uno dei giocatori da seguire con maggiore attenzione.

Varela nel mirino: Monza-Napoli sarà la prima e ultima da avversario?

La sfida di domani offrirà al Napoli l’occasione di osservare da vicino il centravanti. Il Monza ha investito sul giocatore durante l’ultima sessione estiva e le prestazioni di questo avvio di stagione ne hanno accresciuto l’attenzione sul mercato. A rendere interessante il contesto sono anche gli ottimi rapporti tra i due club, consolidati dalle operazioni che hanno portato Michael Folorunsho e Cyril Ngonge in Brianza. Sul fronte offensivo, inoltre, gli azzurri devono considerare la partenza di Lorenzo Lucca, destinato a lasciare Napoli a gennaio, e valutare come intervenire per rinforzare il reparto. Varela potrebbe così vivere contro gli azzurri la sua prima e ultima partita da avversario, prima di un eventuale cambio di maglia nella finestra invernale.