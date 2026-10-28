Futuro Napoli, occhi su Vinicius Tobias: il talento dello Shakhtar

Il giovane difensore, in possesso anche del passaporto spagnolo, si sta mettendo in evidenza in Champions League

Il Napoli guarda al futuro e mette nel mirino Vinicius Tobias, terzino destro brasiliano classe 2004 dello Shakhtar Donetsk. Il giovane difensore, in possesso anche del passaporto spagnolo, si sta mettendo in evidenza in Champions League, attirando l'attenzione di diversi club europei. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, l'ultima prestazione contro l'Inter ha confermato le qualità del calciatore, considerato "una delle migliori gemme della rosa dello Shakhtar Donetsk". Il brasiliano viene seguito con continuità dagli osservatori di numerose società europee e, tra queste, ci sarebbe anche il Napoli.

Vinicius Tobias, possibile assalto già a gennaio

Nato a San Paolo nel 2004, Vinicius Tobias è cresciuto calcisticamente nell'Internacional di Porto Alegre, prima di trasferirsi allo Shakhtar nel 2022. Dopo pochi mesi è arrivata l'esperienza in prestito al Real Madrid, dove ha giocato con il Castilla, la seconda squadra dei Blancos, con la prospettiva di un possibile inserimento in prima squadra.

Il percorso in Spagna non ha però avuto gli sviluppi sperati e il difensore è tornato allo Shakhtar, dove dal 2024 è diventato un elemento importante della formazione ucraina. Tuttomercatoweb lo descrive come un "terzino destro di grande spinta, estro e fantasia", capace di adattarsi sia a una linea difensiva a quattro sia a un sistema che prevede un esterno a tutta fascia. Il Napoli sarebbe tra le società maggiormente interessate al calciatore, anche grazie al suo status di comunitario. A 22 anni, Vinicius Tobias potrebbe essere pronto per il salto in un campionato di livello superiore, ma la concorrenza non manca.