Giovane-Napoli, Sky conferma: "Ha firmato, sarà a disposizione per la Juve"

Ancora non arriva l'ufficialità per l'acquisto di Giovane Santana do Nascimento da parte del Napoli, ma più fonti riportano la firma già avvenuta dell'attaccante brasiliano. Alle 18 scattava il termine per tesserare il classe 2003 e convocarlo per la sfida di domani contro la Juventus.

Dopo l'esperto di mercato Matteo Moretto, anche per Sky Sport non ci sono dubbi. Il contratto dell'ex Verona è stato depositato in Lega Calcio in tempo e domani sarà disponibile per il match valido per la 22ª giornata di Serie A allo Stadium di Torino.