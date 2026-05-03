Rinnovo Spinazzola, Schira: "Trattativa riaperta! Spunta la formula giusta per chiudere"

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Segnali positivi sul fronte Leonardo Spinazzola. Dopo settimane di stallo, il Napoli è tornato a dialogare con l’entourage dell’esterno per il rinnovo di contratto, con l’obiettivo di prolungare l’accordo. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, “si prevede un nuovo round di colloqui nei prossimi giorni tra il Napoli e gli agenti di Leonardo Spinazzola per cercare di raggiungere un accordo fino al 2027, più un’opzione per il 2028”.

Rinnovo Spinazzola, trattativa riaperta?

Le parti, che “non hanno raggiunto un accordo negli ultimi mesi”, stanno ora “procedendo bene” nei contatti. Il riavvicinamento riaccende l’ottimismo dopo le voci di mercato, tra cui l’interesse della Juventus. Il Napoli vuole trattenere Spinazzola e costruire con lui anche il futuro, con trattative che sembrano finalmente entrare nel vivo.