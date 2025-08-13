Napoli su un talento dell'Ajax, Schira: "Chieste informazioni per Godts"

Ieri alle 23:20Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Il Napoli ha manifestato interesse per Mika Godts, ala sinista classe 2005 in forza all’Ajax, chiedendo informazioni sul giovane talento. Il club azzurro starebbe valutando il profilo del giocatore belga come possibile rinforzo per il reparto offensivo, monitorandone la situazione in vista di eventuali sviluppi di mercato.

A riferirlo attraverso il proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.