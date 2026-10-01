Il Napoli torna a destra? Si ripensa a un vecchio obiettivo estivo

Non c'è stata ancora una vera e propria trattativa e, al momento, non è detto che possa partire. Il Napoli, però, sta valutando la possibilità di tornare su Dodô nella finestra di mercato di gennaio. La Fiorentina ha fissato da tempo il prezzo a 15 milioni di euro, ma la situazione contrattuale del brasiliano potrebbe cambiare gli scenari: il giocatore è infatti in scadenza a giugno e non è scontato che rimanga in viola fino al termine della stagione. Per la società toscana, quella di gennaio rappresenterebbe l'ultima occasione utile per incassare qualcosa dalla sua eventuale cessione. Il rinnovo, al momento, appare invece sempre più lontano.

L'ingaggio non è un problema

Dal punto di vista economico, l'operazione sarebbe compatibile con i parametri del Napoli. Dodô percepisce infatti 2 milioni di euro netti a stagione, una cifra che non rappresenterebbe un ostacolo per il club azzurro. A destra, però, la squadra è già coperta con Di Lorenzo e Favasuli: il brasiliano sarebbe dunque un'aggiunta, ma anche un possibile salto di qualità, soprattutto considerando i suoi numeri in fase offensiva. Lo si legge su Tmw.