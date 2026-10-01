La Juve sogna Lobotka, ma ADL ha pronta strategia per non perderlo a zero

A centrocampo la Juventus continua a guardarsi intorno e, secondo quanto riferisce Tuttosport, sarebbero due i profili particolarmente interessanti per il club bianconero. Il primo è Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli e giocatore molto apprezzato da Luciano Spalletti. Sullo slovacco, tuttavia, resta da considerare l'opzione che Aurelio De Laurentiis può esercitare unilateralmente per prolungare il contratto di un'altra stagione.

Kovacic e Brahim Diaz, le altre idee

L'altro nome accostato alla Juventus è quello di Mateo Kovacic, che potrebbe essere ormai arrivato alla fine del suo percorso con il Manchester City. Il croato rappresenterebbe un profilo di grande esperienza internazionale e, secondo Tuttosport, un'ambizione capace di garantire ulteriore qualità e mentalità vincente al centrocampo bianconero.