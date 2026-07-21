Scotto: "Allegri ha chiesto Gatti a Manna. L'alternativa gioca a Lecce"

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In collegamento da Dimaro, il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto sui suoi canali social ha dichiarato: "Lo stop di Buongiorno sarà abbastanza lungo, anche di 3-4 mesi. Per ora il Napoli lavora con Rafa Marin mentre Marianucci sembra un po' in disparte e allora si guarda al mercato. Forse Allegri ha già chiesto Gatti a Manna. La prima scelta è lui ma piace anche Tiago Gabriel del Lecce. Natali invece va all'Az. Vedremo se alla fine Allegri sarà accontentato".

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