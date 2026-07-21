Fiorentina, Piccoli non convince. Lucca in pole per sostituirlo

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La Fiorentina continua a riflettere sulle mosse da compiere per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore è tornato con forza il nome di Moise Kean tra i possibili partenti, con il Como che segue da vicino la situazione dell'attaccante viola. Il numero 20 resta uno dei profili più richiesti sul mercato, ma non sarebbe l'unico destinato a lasciare Firenze durante questa finestra estiva. Anche all'interno della dirigenza sono in corso valutazioni approfondite sull'organico offensivo, con l'obiettivo di individuare le soluzioni migliori per consegnare al tecnico una rosa competitiva e pronta ad affrontare i numerosi impegni della stagione.

Lucca nel mirino se Piccoli dovesse partire

Un altro dossier aperto riguarda Roberto Piccoli, il cui futuro appare tutt'altro che definito. L'attaccante, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative dopo il trasferimento dal Cagliari, potrebbe salutare la Fiorentina già dopo un solo anno. Sul centravanti si registrano gli interessi di diversi club di Serie A, tra cui Lazio e Cagliari, pronti a valutare un eventuale affondo. Qualora la cessione dovesse concretizzarsi, il direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe chiamato a individuare un sostituto. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, tra i profili monitorati ci sarebbe Lorenzo Lucca.