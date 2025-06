'No' di Osimhen all'Arabia Saudita: l'Al Hilal avvia i contatti con un obiettivo azzurro

Victor Osimhen ha rifiutato un'offerta faraonica dall'Arabia Saudita, costringendo l'Al Hilal a virare su altri profili. Ulteriori conferme in merito al rifiuto dell'attaccante di proprietà del Napoli e dell'interesse della formazione di Simone Inzaghi per Darwin Nunez, attaccante in uscita dal Liverpool e accostato anche al Napoli, giungono dalla Francia.

Le ultime arrivano da Santi Aouna, giornalista ed esperto di mercato di Foot Mercato: "Darwin Núñez è aperto ad unirsi ad Al-Hilal Primo contatto stabilito nelle ultime ore con il suo entourage. In attesa di un'offerta ufficiale".