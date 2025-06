Nome nuovo in mediana: piace Santos, gioiellino della Ligue 1

Nome nuovo a centrocampo. Secondo Tmw, Andrey Santos è un obiettivo sensibile dopo una stagione straordinaria in Francia. Perché in Ligue 1, allo Strasburgo, ha messo in fila dieci gol e quattro assist in trentadue partite. Un gol e un assist anche in Coupe de France, per un totale di 34 partite, undici reti e cinque passaggi decisivi in 3.024 minuti.

Un'enormità. Tanto che il Chelsea ha deciso di portarlo al Mondiale per Club, una rarità fra quelli che erano andati in prestito. Segno che probabilmente Maresca ha l'intenzione di puntare su di lui per la prossima annata. Da capire però quale può essere la valutazione che ne fanno i Blues. Difficile scendere sotto i 30 milioni, più probabile arrivare vicini ai quaranta. Affare dunque complesso soprattutto se dovesse restare Anguissa.