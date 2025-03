Non solo Zaccagni: ADL aveva provato il doppio colpo dalla Lazio

Zaccagni era finito nel mirino del Napoli a gennaio dopo l'addio di Kvaratskhelia, andato al Psg. Ma l'ex Verona non era stato l'unico esterno cercato dal club azzurro. De Laurentiis, infatti, aveva fatto una doppia richiesta. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"A gennaio sono arrivate offerte per Tavares, per Castellanos, per Rovella, per Romagnoli. C’era stato l’interessamento del Napoli per Zaccagni, aveva pensato pure a Isaksen. Anche Dele-Bashiru aveva ricevuto sondaggi dalla Premier. Tutte offerte o contatti rifiutati. I conti si faranno a giugno in base al traguardo raggiunto".